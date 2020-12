Paul: Seis homens suspeitos de violar de forma continuada criança de 12 anos absolvidos pelo Tribunal

28/12/2020 23:29 - Modificado em 28/12/2020 23:42

Foram absolvidos os seis suspeitos de terem violado uma menor de 12 anos de forma continuada no Município do Paul, por entender o juiz do Tribunal da Comarca local que os “indícios eram frágeis”.

Foi à porta fechada devido a covid-19, que decorreu a leitura da sentença dos seis indivíduos que estavam desde meados de julho sob TIR e apresentação periódica as autoridades policiais do Paul, após terem sido apontados como suspeitos de violar, de forma continuada, uma menor de 12 anos.

Os seis suspeitos foram absolvidos, por entender o juiz que os “indícios eram frágeis”, conforme avança a Agência Cabo-verdiana de Notícias.

De recordar que esta notícia chegou ao conhecimento público, quando em julho este online, noticiou em primeira mão que o Ministério Público do Concelho do Paul, Santo Antão, tinha acusado no passado dia 17 de julho, seis homens de terem abusado sexualmente de forma continuada uma criança de 12 anos de idade, na localidade de Eito.