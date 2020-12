São Vicente com mais 3 infetados e 4 recuperados

28/12/2020 20:47 - Modificado em 28/12/2020 20:47

A ilha de São Vicente registou esta segunda-feira, 28, mais 3 novos casos positivos de covid-19 e ainda 4 pessoas recuperadas da doença. Estão 3 pessoas internadas no Hospital Baptista de Sousa mas o seu estado de saúde é estável.

São Vicente continua sendo o município do país com o maior número de casos registados diariamente, tendo neste momento 37 casos ativos de Covid-19. Houve ainda o registo de mais 4 pessoas que receberam alta do isolamento, passando a ter agora 736 recuperados de um total de 782 casos acumulados, das quais registaram-se 8 óbitos.

Conforme informações avançadas pelo Ministério da Saúde, estão três pessoas internadas no Hospital Baptista de Sousa, que estão estáveis e a receber os devidos cuidados para superar a infeção.

No país, nas últimas 24 horas, além de S. Vicente foram diagnosticadas mais 6 novos casos, das quais Maio 3, Praia 1, Santa Catarina de Santiago 1 e Paul 1.

Em termos de altas, 52 pessoas saíram do isolamento aumentando para 11.496 recuperados, diminuindo para 110 os casos ativos no país.

Até então Cabo Verde regista 112 óbitos, 3 por outras causas, e 2 transferidos de um total de 11.723 casos acumulados.