Cientistas conseguiram criar combustível de avião a partir de CO2

28/12/2020 15:16 - Modificado em 28/12/2020 15:16

Ainda há alguns obstáculos para eliminar.

© iStock

Um grupo de cientistas da Universidade de Oxford foi capaz de criar um método que efetivamente transforma CO2 em combustível para aviões, permitindo contornar as atuais limitações de alternativas como aviões elétricos ou outros combustíveis alternativos.

Diz a Wired que este método não tem custos de produção elevados, usa materiais comuns e a conversão é mais barata do que os atuais processos de converter hidrogénio e água para combustível.

O maior problema atual prende-se com sistemas de captação de CO2 que, para não ter qualquer tipo de emissões, também teria de ser obtido por via de energia limpa. Ainda assim, os investigadores estão atualmente em conversações com parceiros industriais à procura de soluções viáveis.