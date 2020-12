Natação: Nadadores de São Vicente não conseguem pódio no Campeonato Nacional

Os atletas Rivelino Lima e Bruno Fernandes representaram São Vicente no primeiro Campeonato Nacional de Natação, realizado domingo, 27, em Praia Baixo no concelho de São Domingos.

Numa prova que contou com a participação de 14 nadadores, em representação das ilhas do Maio, Boa Vista, Sal, São Vicente e Santiago, os dois nadadores não conseguiram atingir o pódio. O primeiro a chegar à meta foi o espanhol Javier Toregano em representação da ilha do Maio, que fez o tempo de 1 hora e 49 minutos. O segundo lugar ficou a cargo do boa-vistense Stiven Lima com o tempo de 1 hora e 54 minutos. Gervásio Gomes de Santiago Norte fechou o pódio.

De acordo, com a Federação Cabo-verdiana de Natação, pelo facto de o vencedor da prova não ser cidadão cabo-verdiano, o título de campeão nacional foi atribuído a Stiven Lima.