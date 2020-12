Caso Alex Saab: “Relações diplomáticas com Irão e Estados Unidos são excelentes” – Luís Filipe Tavares

28/12/2020 14:47 - Modificado em 28/12/2020 14:47

Foto: Inforpress

O ministro dos Negócios Estrangeiros e Comunidades, Luís Filipe Tavares, garantiu hoje que as relações diplomáticas com o Irão e Estados Unidos da América são “excelentes”, pelo que diz não haver motivos para preocupações de maiores sobre o caso Alex Saab.

Luís Filipe Tavares fez estas considerações à imprensa, na manhã de hoje, na cidade da Praia, quando questionado pelos jornalistas sobre a notícia avançada pelo New York Times, de que os EUA terão enviado um navio de guerra equipado com misseis e sofisticado sistema de radar para patrulhar as águas ao largo de Cabo Verde e assim impedir uma possível operação de resgate do cidadão colombiano Alex Saab, que está preso na ilha do Sal.

Neste sentido, o mesmo desvalorizou esta informação e diz que “existe muita especulação da imprensa internacional sobre o caso”, e afirma que quando existem situações do género, “são tratadas em fórum próprio” e aponta que “não deve haver preocupações” sobre este caso em específico.

De recordar que Alex Saab, considerado enviado especial pelo Governo da Venezuela foi detido a 12 de junho na ilha do Sal, a caminho do Irão onde, segundo Caracas, iria negociar a compra de produtos e bens para o país.