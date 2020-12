Decide surpreender namorada com kit de ADN e acaba por revelar segredo

Jovem descobriu que tinha uma meia-irmã.

Um homem decidiu partilhar, através das redes sociais, a prenda original que decidiu dar este ano à sua namorada no Natal. A ideia, que pretendia ser ‘brilhante’, acabou por pôr a nu um segredo de família e tornar-se num desastre.

Ora, segundo conta o homem, este decidiu oferecer um Kit de ADN à namorada. Fê-lo até com o consentimento dos pais desta, que acharam uma ideia gira.

O kit em causa, que se tornou até moda nos EUA, consiste numa caixa que vem com um tubo de plástico para colocar saliva, que é depois enviada para um laboratório. Os resultados são enviados via e-mail um mês depois e revelam as origens dos antepassados da família e até primos até então desconhecidos.

Neste caso, a jovem viria a descobrir que tinha uma meia-irmã. A informação deixou-a confusa e foi então que decidiu confrontar a sua mãe, perguntando-lhe se esta tinha uma irmã. A resposta foi rápida e negativa, mas o mesmo não aconteceu quando a filha lhe perguntou se conhecia um homem chamado John Smith (e que seria o pai da tal irmã). O silêncio imperou.

A mãe viria a confessar que durante um período em que se afastou do marido acabou por se envolver com um ex-namorado, tendo ficado grávida. Este era um segredo que mantinha só para si há já quase 30 anos e que, mesmo após a descoberta, pediu à filha para não revelar a ninguém.

