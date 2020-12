África do Sul atinge um milhão de infeções e enfrenta nova variante

27/12/2020 22:14 - Modificado em 27/12/2020 22:14

A África do Sul superou um milhão de infeções pela covid-19, com 1.004.413 casos confirmados e 26.735 mortos, numa altura em que enfrenta uma nova variante do vírus, divulgou hoje o Ministério da Saúde sul-africano.

© Lusa

“Superámos agora um milhão de casos acumulados da covid-19 na Árica do Sul. Temos de aderir a intervenções não farmacêuticas para prevenir uma maior propagação do vírus”, escreveu na rede social Twitter o ministro da Saúde, Zweli Mkhize, citado pela agência Efe.

A África do Sul atinge esta marca numa altura em que o país enfrenta uma nova variante do vírus da covid-19, que foi detetada na província sul africana do Cabo Oriental.

A nova estirpe do coronavírus SARS-CoV-2 identificada no Reino Unido, apresentada como mais contagiosa e que está a inquietar o mundo, já está a circular em vários países e territórios, dentro e fora da Europa.

Também hoje foi detetada a nova variante do coronavírus na ilha da Madeira.

Na sequência da identificação desta nova variante do SARS-CoV-2, diversos países, dentro e fora da Europa, decidiram suspender as ligações, nomeadamente aéreas, com o Reino Unido, uma lista que tem vindo a aumentar nas últimas horas.

A estirpe britânica do vírus já foi também detetada, pelo menos, em Portugal (ilha da Madeira), na Suécia, Itália, Holanda, Alemanha, França, Espanha, Dinamarca, Liechtenstein, Suíça, Canadá, África do Sul e no Japão.

A pandemia de covid-19 provocou pelo menos 1.758.026 mortos resultantes de mais de 80,2 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

Por Lusa