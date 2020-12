PR anuncia esta segunda-feira datas das eleições legislativas e presidenciais

27/12/2020 22:06 - Modificado em 27/12/2020 22:06

O Presidente da República Jorge Carlos Fonseca, reúne esta segunda-feira, 28, o Conselho da República, para auscultação desse órgão de consulta do PR, tendo em vista a marcação das datas para a realização das eleições legislativas e presidenciais de 2021.

Da parte dos partidos políticos, o Movimento para Democracia (MpD), partido no poder, propôs que as eleições legislativas sejam marcadas para o mês de abril de 2021, enquanto o Partido Africano para Independência de Cabo Verde (PAICV), pede que estas eleições sejam agendadas para março. Já a União Cabo-verdiana Independente e Democrática (UCID) não se pronunciou sobre uma data concreta, deixando ao critério do Presidente da República mas, observando sempre que essas datas estejam de acordo com o interesse de todos os partidos políticos. O Partido Social Democrático (PSD) e o Partido Popular (PP), propuseram separadamente, finais de abril para a realização das legislativas e finais de novembro as presidenciais.