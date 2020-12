S. Vicente: Fim de Ano sem Rua de Lisboa e fogos de artifício

A Câmara Municipal de São Vicente confirmou este domingo que as atividades anualmente realizadas pela edilidade como a tradicional festa de fim de ano na Rua de Lisboa e os fogos de artifício não se realizam devido a pandemia da covid-19.

No espírito de muitos mindelenses persistia a dúvida se haveria ou não a habitual festa de fim de ano na Rua de Lisboa e os fogos de artifício que marcam a passagem de ano e que anualmente fazem deslocar ao centro do Mindelo milhares de pessoas.

Porém, o vereador Rodrigo Martins, em declarações ao Notícias do Norte, confirmou a suspensão destas atividades devido ao momento “atípico” que estamos vivendo, evitando assim a aglomeração de muitas pessoas, no sentido de conter a propagação da covid-19 na ilha, pedindo por isso a compreensão de todos.

Questionado se as verbas vão ser canalizadas para apoios sociais, Rodrigo Rendall, respondeu que o executivo camarário anualmente faz as suas atividades de Natal e do Fim de Ano com recursos destinados para tal e sustenta que no âmbito social a Câmara Municipal tem o seu orçamento já estabelecido, pelo que não haverá transferência de verbas das festividades para esta área.

Sobre o balanço feito pela Polícia Nacional, que referiu que este ano o balanço das festas natalícias foi “muito positivo”, Rendall afirma que isto quer dizer que a população está fazendo um “grande esforço” no sentido de contribuir para o cabal cumprimento de todas as medidas de segurança. “Isso é muito importante para que possamos vencer a pandemia da coivd-19” ressalva.

“Desejo a todos um feliz ano novo. Que juntos possamos contribuir para lutar contra a pandemia da covid-19 e que seja um ano muito melhor que o ano de 2020. Queremos sobretudo muita amizade, solidariedade e ajuda ao próximo” concluiu.