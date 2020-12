Covid-19: Mais 19 casos em Cabo Verde, 10 deles em S. Vicente

24/12/2020 19:51 - Modificado em 24/12/2020 19:51

Segundo as autoridades de saúde Cabo Verde registou nas últimas 24 horas mais 19 novos casos de Covid-19.

As novas infeções pelo novo coronavírus foram diagnosticados em S. Vicente (10), na Praia (3) e no município do Porto Novo, Santos Antão, com 6 casos.

Foram também dadas como recuperadas da doença 55 pessoas, em São Vicente (15), Porto Novo (12), Ribeira Grande de Santo Antão (3), São Filipe (14), Mosteiros (5), Santa Catarina de Fogo (4), Praia e Santa Cruz com um cada.

Após estes últimos dados divulgados pelas autoridades sanitárias, Cabo Verde tem 208 casos ativos de Covid-19, 11.362 casos recuperados, 112 óbitos por Covid-19, 3 óbitos por outras causas, e 2 transferidos, perfazendo um total de 11688 casos positivos acumulados.