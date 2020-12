Sem distanciamento social as máscaras não impedem a propagação da Covid-19

23/12/2020 23:21 - Modificado em 23/12/2020 23:21

Um novo estudo afirma que a utilização de máscara não é suficiente para impedir a propagação da Covid-19, a menos que exista distanciamento.

Embora os materiais das máscara bloqueiem a maioria das gotículas que espalham o vírus, isso pode não ser suficiente a distâncias próximas. Estes são os resultados de um novo estudo, publicado na Physics of Fluids, para o qual os investigadores procuraram saber como cinco tipos diferentes de materiais utilizados na confeção de máscaras podem impedir a disseminação de gotículas quando tossimos ou espirramos.

A mesma fonte, assegura que cada material testado reduziu significativamente o número de gotículas espalhadas. Mas a distâncias inferiores a dois metros, algumas gotículas – em quantidade suficiente para transmitir doenças – ainda passaram por vários dos materiais.

“Uma máscara definitivamente ajuda, mas se as pessoas estiverem muito próximas, ainda há uma probabilidade de espalhar ou contrair o vírus”, disse Krishna Kota, professora da New Mexico State University uma das autoras do artigo. “Não são apenas as máscaras que ajudam. São as máscaras e o distanciamento”.

Para chegar a estes resultados, os investigadores construíram uma máquina que usa um gerador de ar para simular tosses e espirros humanos. O fluxo das gotas foi bloqueado com cinco tipos diferentes de materiais de máscara – uma máscara de pano regular, uma máscara de pano de duas camadas, uma máscara de pano húmida de duas camadas, uma máscara cirúrgica e uma N-95.

Cada uma das máscaras “capturou” a grande maioria das gotas, desde a máscara de tecido regular, que permitiu a passagem de cerca de 3,6% das gotas, até a máscara N-95, que estatisticamente parou 100% das gotas. Mas a distâncias inferiores a 1,8 m, mesmo essas pequenas percentagens de gotículas podem ser suficientes para deixar alguém doente, especialmente se uma pessoa com Covid-19 espirra ou tosse várias vezes.