Beto Alves continua em “estado crítico e sob vigilância apertada”

23/12/2020 23:15 - Modificado em 23/12/2020 23:15

O conselho de administração do Hospital Dr. Agostinho Neto, na cidade da Praia, comunicou hoje que o estado de saúde do presidente da Câmara Municipal de Santa Catarina, Beto Alves, internado desde ontem nessa unidade hospitalar continua “crítico e sob vigilância apertada” de uma equipa de especialistas multidisciplinar.

Esta informação foi avançada hoje à imprensa prometendo a mesma fonte atualizar informações sobre o quadro clínico do autarca de Santa Catarina de Santiago, “dependendo da evolução do seu estado de saúde”.

José Alves Fernandes, 44 anos, autarca reeleito nas eleições de 25 de outubro, encontra-se nos cuidados intensivos do Hospital Central da Praia desde a madrugada de terça-feira, 22, depois de ter sido transferido do Hospital Regional Santa Rita Vieira, de Santa Catarina, para a capital, pelo facto de ter sido encontrado baleado na varanda da sua residência.

O presidente da Câmara de Santa Catarina, sofreu uma lesão por uma arma de fogo na região temporal esquerda, que lhe causou um “traumatismo crânio encefálico grave” e que, tudo indica, segundo sinais observados, que “o disparo teria sido feito a uma muita curta distância” informou ontem Vitor Costa diretor clínico do Hospital Agostinho Neto.

A Polícia Judiciária, por seu lado, em comunicado de imprensa divulgado ontem, apontou para indícios de tentativa de suicídio, após as diligências preliminares e informações recolhidas no local, prometendo, entretanto, prosseguir com as averiguações.

Já a Câmara Municipal de Santa Catarina salientou que a reação rápida da Polícia Judiciária de que se trata de um possível caso de suicídio, foi precipitada.