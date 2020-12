Covid-19: Cabo Verde com mais 33 novos casos. São Vicente registou mais 14 infeções

23/12/2020 19:50 - Modificado em 23/12/2020 19:50

Com mais 14 casos positivos de covid-19, anunciados hoje pelo Ministério da Saúde, a ilha de São Vicente passou a ser o município do país com mais casos ativos da doença (55). A nível nacional foram notificados 33 novos casos e 32 recuperados.

Ontem a ilha teve o registo de 23 novos casos da doença e um óbito, mas de acordo com o comunicado do Ministério da Saúde, hoje houve mais 14 novos casos de infeção pelo novo coronavírus, diagnosticados em 110 amostras analisadas pelo laboratório de virologia da ilha, fazendo com que em menos de 48 horas a ilha registe 37 novos casos.

Conforme a mesma fonte ainda houve nas últimas 24 horas mais 10 recuperados, aumentando para 702 as altas na ilha, que tem ainda 8 óbitos provocados pela covid-19, de um total de 764 casos já notificados da doença.

A nível nacional, segundo a mesma fonte, houve 33 casos, sendo que para além dos 14 registados em São Vicente, o Fogo teve o registo de mais 9 novos casos, dos quais São Filipe com 3 (43 casos ativos) e Mosteiros 6 (23 ativos).

Em Santiago foram diagnosticados mais 6 casos de Covid-19, distribuídos pela Praia (5) e Ribeira Grande (1). Santo Antão teve mais 4 novos casos, registados todos no concelho do Porto Novo que passa a ter 36 casos ativos.

Cabo Verde tem neste momento 244 casos ativos de covid-19.

No entanto, foram reportados mais 32 recuperados, tendo Cabo Verde neste momento 11.307 recuperados da doença.

Há ainda 112 óbitos por Covid-19 a lamentar, sendo 3 óbitos por causas externas e 2 transferidos, perfazendo um total de 11.669 casos positivos acumulados.