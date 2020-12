PJ investiga caso de corpo carbonizado encontrado na subida de Monte Verde

23/12/2020 15:24 - Modificado em 23/12/2020 15:24

A Polícia Judiciária está a investigar um suposto caso de homicídio, ocorrido ontem na subida para Monte Verde, em São Vicente, onde o corpo de um jovem do sexo masculino foi encontrado queimado e com as mãos amarradas dentro de um tanque.

O corpo foi encontrado por uma pessoa que passava na zona de Pé d’Verde, ao deparar com o fumo vindo de dentro de um tanque, tendo ligado para aos bombeiros que se deslocaram ao local.

Feitas as primeiras diligências, tudo aponta para homicídio, pois, de acordo com informações avançadas pelo online Mindelinsite, segundo a testemunha, o cidadão tinha as mãos amarradas à frente com uma corda, já sem vida e ainda saia fumo do seu corpo.

O corpo foi retirado pelos bombeiros e levado para a casa mortuária. A PJ já iniciou as diligências para apurar o que terá ocorrido no local. A identidade da pessoa ainda está por confirmar.