Director geral da Cabo Verde Connect Services garante que sanvicentinos podem esperar uma ligação com “maior frequência”

22/12/2020 23:22 - Modificado em 22/12/2020 23:22

Na tarde desta terça-feira, 22, aterrou no Aeroporto Internacional Cesária Évora o primeiro voo da Cabo Verde Connect Services para S. Vicente, que trouxe de Lisboa 56 passageiros, e que segundo o diretor geral da empresa, Mário Almeida, pretendem voar com “maior frequência” para a ilha.

Na viagem inaugural para a ilha de Monte Cara, Mário Almeida frisou que a empresa está a trabalhar um plano para um voo semanal para São Vicente, faltando agora planear se terá ligação apenas com Lisboa ou, também, com outra capital da Europa.

Conforme o director geral, dentro de 15 dias será anunciado o que vai ser feito nesta rota, afirmando que o próximo voo está agendado para 05 de janeiro.

Porém, sustenta que os sanvicentinos podem ficar à espera de uma ligação com maior frequência, mas realça que todas as operações que estão na Praia e no Sal foram também pensadas para São Vicente.

“Chegando ao Sal ou a Praia às 15 horas, sempre há ligação para São Vicente. Na verdade, o que fizemos é que mesmo não tendo voos diretos, toda a ligação que chega a Cabo Verde, permite depois uma ligação para São Vicente” realça.

Sobre as contestações dos empresários da região norte do país, este aponta que conhece a lacuna, e que por isso querem estar com toda a sociedade, ou seja, não só passageiros, mas sabendo de antemão a importância da carga para São Vicente. “É por isso que estamos a fazer todo o esforço para manter o voo para São Vicente”.

Sobre as promoções futuras nesta rota, Mário Almeida sustenta que vão ser implementadas e que todas as pessoas vão beneficiar com isso, principalmente a nível do turismo, por forma a trazer turistas para visitar São Vicente que é a porta de entrada na região norte do país e Santo Antão como sendo uma ilha de referência no turismo nesta região.