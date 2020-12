Covid-19: São Vicente com um óbito e 23 novas infeções nas últimas 24 horas

22/12/2020 20:34 - Modificado em 22/12/2020 20:34

Segundo o comunicado divulgado hoje pelo Ministério da Saúde, de um total de 413 amostras analisadas pelos laboratórios nacionais nas últimas 24 horas, 36 deram resultado positivo para Covid-19.

Depois de ter registado nos últimos dias um decréscimo no número de novos casos, a ilha de São Vicente, a terceira ilha com o maior número de casos ativos da doença, viu mais 23 pessoas serem diagnosticadas com a doença, das 181 amostras analisadas pelo laboratório de virologia da ilha.

Há ainda o registo de um óbito, elevando para 8 as mortes provocadas pelo novo coronavírus na ilha.

Conforme informações recolhidas pelo NN, o mais recente óbito provocado pela covid-19, trata-se de um homem na casa dos 80 anos e que padecia de outras doenças, estava internado no Hospital Baptista de Sousa e veio a falecer na madrugada desta terça-feira, 22.

Ainda a nível nacional, segundo o mesmo comunicado, houve 36 novos casos, sendo que para além dos 23 registados em São Vicente, o Fogo teve o registo de mais 7 novos casos, das quais São Filipe com 2, Mosteiros 4 e Santa Catarina 1. Santo Antão teve mais 5 novos casos, sendo o Porto Novo com 4, que passa a ter 32 casos ativos e o Paul com um infetado, passando a ter 8 ativos. O outro infetado pertence a ilha do Maio que tem agora 7 casos ativos.

Cabo Verde tem neste momento 243 casos ativos de covid-19.

Foram reportados mais 5 recuperados da doença, tendo Cabo Verde neste momento 11.275 recuperados da doença.

O país tem 112 óbitos por Covid-19 a lamentar, sendo 3 óbitos por causas externas e 2 transferidos, perfazendo um total de 11.636 casos positivos acumulados.