Andebol: CCV concede vistos aos atletas Júnior, Fred e Lenine para segundo estágio de preparação para Mundial do Egito

22/12/2020 15:00 - Modificado em 22/12/2020 15:00

Depois de terem ficado de fora do primeiro estágio que decorreu em Portugal, no mês de novembro, por falta de vistos, os atletas residentes Júnior e Fred do Atlético do Mindelo e Lenine do Desportivo da Praia, estão de malas feitas para rumar a Portugal para a primeira fase do segundo estágio de preparação para o Campeonato do Mundo de 2021, no Egito.

A informação foi avançada hoje pelo Instituto do Desporto e da Juventude (IDJ), garantindo que a selecção orientada pelo seleccionador português José Tomaz, vai estar desta feita em máxima força, uma vez que estarão presentes os três atletas residentes que não participaram nos outros treinos, devido à recusa de vistos de entrada em Portugal.

O Centro Comum de Vistos (CCV) tinha alegado na altura que o objetivo da viagem e o lugar da estadia apresentados nos documentos assinados pelo Instituto do Desporto e da Juventude (IDJ) e pela Federação Cabo-verdiana de Andebol (FCA) não eram fiáveis, como razão da recusa dos vistos.

A primeira fase desse segundo estágio decorre de 26 de dezembro de 2020 a 2 de janeiro de 2021 em Portugal. No dia 2 de janeiro será comunicado a lista dos jogadores para a segunda fase do estágio, de 3 a 12 de janeiro e para o Campeonato do Mundo no Egito.

Cabo Verde integra o Grupo A do Mundial’2021, partilhado pelas selecções nacionais da Alemanha, Hungria e Uruguai.

Lista dos convocados:

Guarda-redes: Josimar Tavares (Desportivo da Praia, Cabo Verde), Luís Almeida (CDE Camões, Portugal), Élcio Fernandes (Liberbank Sinfin, Espanha) e Júnior Soares (Atlético do Mindelo, Cabo Verde).

Segunda Ala: Alexandre Pereira (Boa Hora FC, Portugal), Edilson Morais (Juve Desportiva Lis, Portugal), Admilson Furtado (Académico de Viseu, Portugal), Felisberto Landim (Belenenses, Portugal), Paulo Jorge Moreno (Sport Lisboa e Benfica, Portugal) e Gilson Correia (Alto do Moinho, Portugal).

Univ: Ivo Santos (Univ Bergischer HC, Alemanha).

Primeira Ala: Fernando Dias (Boa Hora FC, Portugal), Gil Baiano dos Santos (Desportivo da Praia, Cabo Verde), Elledy Semedo (Madeira Sad, Portugal), Délcio Pina (La Rioja, Logroño Espanha), Leandro Semedo (Ademar de Leon, Espanha), Fred Wilson dos Santos (Atlético do Mindelo, Cabo Verde) e Bruno Landim (SC da Horta, Portugal).

Juntam-se à lista dos primeira ala nomes como Rafael Andrade (Avanca, Portugal), Paulo Jorge Andrade (Desportivo da Praia, Cabo Verde), Flávio Fortes (H. C. Cournon d`Auvergne, França), Gualther Furtado (AA Avanca, Portugal) e Edmilson Araújo “CS Minaur Baia Mare, Roménia).