Governo concede tolerância de ponto na véspera do Natal e de Ano Novo

22/12/2020 13:47 - Modificado em 22/12/2020 13:47

O Governo anunciou esta segunda-feira, 21, que haverá tolerância de ponto em todo o país, por altura do Natal e Fim de Ano, como de resto tem vindo a acontecer todos os anos na época festiva.

A resolução do Conselho de Ministros, ontem publicada no Boletim Oficial, refere que “nos próximos dias 24 de dezembro de 2020, durante todo o dia e 31 de dezembro de 2020, a partir de 12h:00” vigora a tolerância de ponto.

Esta licença abrange todos os funcionários e agentes do Estado, dos institutos públicos e das autarquias locais e é justificada com o fato de esta ser uma quadra “enraizada” na cultura cabo-verdiana.

Não estão abrangidos pela presente tolerância de ponto, os profissionais das Forças Armada, da Polícia Nacional, dos Estabelecimentos de Saúde, dos Guardas e vigilantes, bem como os profissionais dos serviços que laborem em regime ininterrupto e cuja presença dos funcionários e agentes se torne imperiosa.

O Governo explica esta tolerância de ponto na quadra festiva, em todo o território nacional, considerando que o Natal e o Fim do Ano são festas enraizadas na cultura cabo-verdiana e, considerando a morfologia arquipelágica do país e de forma a criar condições para que todos os funcionários possam se reunir em família para as celebrações.

Já sobre às restrições impostas nestas Festas, para contenção das infeções pelo SARS-CoV-2, anteriormente anunciadas pelo governo, ainda nada foi publicada no BO.