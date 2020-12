Polícia Judiciária/Beto Alves: “Tudo aponta tratar-se de uma tentativa de suicídio”

22/12/2020 13:39 - Modificado em 22/12/2020 13:40

Na sequência das investigações levadas a cabo pela Polícia Judiciária na residência do presidente da CM de Santa Catarina, Beto Alves, onde o mesmo foi encontrado baleado esta madrugada, as diligências preliminares e informações recolhidas no local, tudo aponta tratar-se de uma “tentativa de suicídio”.

De acordo com o comunicado da PJ, na madrugada desta terça-feira, 22 de dezembro de 2020, esta foi chamada para se inteirar de uma ocorrência na residência do presidente da Câmara Municipal de Santa Catarina de Santiago. Chegando ao local, foi informada que o presidente tinha sido conduzido ao Hospital Regional Santiago Norte, na sequência de um disparo de arma de fogo.

Feitas as diligências preliminares e recolhidas informações no local, a Polícia Judiciária notifica que “tudo aponta tratar-se de uma tentativa de suicídio” esclarecendo no entanto, que as investigações procedem para “cabal esclarecimento do caso”.

Segundo informações avançadas por alguns órgãos de comunicação social, o autarca está em coma profundo e ainda não foi operado. A bala permanece alojada na região do pescoço.

Beto Alves, recorde-se foi eleito para um segundo mandato à frente da Câmara Municipal de Santa Catarina de Santiago no passado dia 25 de outubro.