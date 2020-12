Presidente da CM de Santa Catarina foi baleado na sua casa

22/12/2020 07:31 - Modificado em 22/12/2020 10:10

O Presidente da CM de Santa Catarina, Beto Alves, foi encontrado baleado na varanda de sua residência particular, em Assomada, na madrugada desta terça-feira, 22 dezembro. De acordo com uma nota da edilidade do norte de Santiago, foi conduzido ao Hospital Regional de Santiago Norte, sendo sujeito aos primeiros procedimentos médicos e, seguidamente, evacuado para o Hospital Agostinho Neto, na cidade da Praia, onde está a ser submetido a intervenção cirúrgica.

Não foram avançadas mais informações sobre o ocorrido, apenas que a Polícia Judiciária já iniciou uma investigação. Este é o segundo caso de um autarca a ser baleado. De recordar que, a 29 de julho do ano passado, o então presidente da Câmara Municipal da Praia, Óscar Santos, foi atingido a tiro quando saía de um ginásio no Palmarejo. O autarca foi atingido num braço e foi, também ele, operado no Hospital Agostinho.