Derick Salomão é o vencedor do concurso de vozes Todo Mundo Canta 2020

21/12/2020 23:28 - Modificado em 21/12/2020 23:29

O participante de 16 anos, Derick Salomão, da zona de Passarão, é o vencedor do concurso de vozes Todo Mundo Canta 2020, realizado no passado domingo (20), em Mindelo, São Vicente. Pelo segundo ano consecutivo, um candidato do sexo masculino, vence o concurso de vozes.

O concurso ainda distinguiu Prisclia Sani e Katia Lima em segundo e terceiro lugar respectivamente.

Derick Salomão é o vencedor do concurso de vozes Todo Mundo Canta 2020, numa gala organizada no Centro Cultural do Mindelo, em São Vicente. Com apenas 16 anos foi escolhido como o melhor entre os 8 participantes da finalíssima e agora vai representar o país em 2021 no TMC da diáspora.

Além deste prémio o vencedor levou para casa um cheque de 15 mil escudos e ainda o direito a gravação de uma música e de um vídeo clipe, promovido pela organização.

Uma conquista que este jovem diz-se grato, graças ao trabalho feito nos últimos meses, bem como o apoio de todos os que estiveram à sua volta a apoiá-lo nesta caminhada, que culminou com a distinção dos jurados.

Com esta premiação, diz que agora o desafio vai ser representar o país na diáspora e promete muito trabalho, esforço e dedicação, de forma a superar os obstáculos e alcançar os seus objectivos.

Uma escolha, conforme o representante dos jurados, Nana Almeida, muito difícil tendo em conta o grande equilíbrio demonstrado entre os participantes. “Não foi nada fácil, analisamos cada detalhe, e durante todo o evento estiveram sempre equilibrados e no final, a soma de todos os pontos acabou por dar a vitória a este jovem talento”, refere o artista que destaca ainda a importância de terem organizado este evento, a meio de uma pandemia que “não deu nenhuma trégua”.

Devido a barreiras impostas pela Covid-19, o Todo Mundo Canta 2020 (TMC) esteve a decorrer online onde os candidatos seleccionados e que foram realizados apenas duas galas presenciais de eliminação. “Desde de Maio temos trabalhado duro e valeu a pena o trabalho e esforço e portanto acredito que é uma felicidade enorme, termos chegado ao fim com este balanço positivo”acrescentou Nana Almeida.

Eurico Évora, diretor do SV Tur, disse que o principal objectivo foi alcançado, que foi a conclusão do TMC 2020 e que agora o foco vai ser os preparativos para o evento que acontece na Holanda no próximo ano. “Os convites com o nosso parceiro na diáspora mantêm-se. Era para acontecer desde de 2019 e se tudo correr normal em 2021, vamos avançar”, garante este promotor de eventos de São Vicente, que assegurou que o país vai estar bem representado.