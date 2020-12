São Vicente com mais 6 novos infetados e 8 recuperados num dia que Cabo Verde registou 21 casos e 26 recuperados

21/12/2020 19:30 - Modificado em 21/12/2020 19:30

A ilha de São Vicente voltou a registar esta segunda-feira, 21, mais seis novos infetados pela covid-19, elevando para 726 os casos acumulados da doença. Foram reportados mais 8 recuperados da doença nas últimas 24 horas.

Com estes dados São Vicente tem agora 29 casos ativos, 690 recuperados e 7 óbitos. Os casos ativos estão em isolamento domiciliar, no Centro de Estágio da Federação Cabo-verdiana de Futebol, ainda no Hospital Baptista de Sousa, onde estão dua pessoas que se encontram estáveis.

Esta segunda-feira, o país teve o registo de 21 novos infetados. A cidade da Praia com 8, São Vicente 6, Santa Catarina 1, Porto Novo 1, Paul 1 e Maio 3. Isto num dia com mais 26 recuperados, passando o país a ter 11.270 altas, ainda 213 casos ativos, 111 mortes, 3 por outras causas e ainda 2 transferidos de 11.600 casos acumulados.