São Vicente/Desporto: Pandemia de covid-19 marca ano desportivo 2020 onde somente escapou a Natação

21/12/2020 15:02 - Modificado em 21/12/2020 15:02

A pandemia da covid-19 marcou o ano 2020 a vários níveis e o desporto não ficou de fora, sendo em que Cabo Verde, desde meados de Março, que todas as competições estão suspensas.

Foi precisamente no dia 18 de Março de 2020, que o Ministério do Desporto comunicou a todas as Federações Desportivas a decisão do Governo em recomendar a suspensão, por um período de 3 (três) semanas, todas as competições desportivas no país, com efeito imediato, devido a covid-19. No entanto, no dia 19 do mesmo mês foi diagnosticado o primeiro caso da doença na Boa Vista.

Depois deste período a situação foi avaliada, e novas medidas foram tomadas, sendo que o Ministério do Desporto cancelou a época desportiva em todas as modalidades no dia 05 de Maio, ou seja, 48 dias depois da suspensão. Decisão no entanto, que não foi muito bem aceite por muitos presidentes dos clubes filiados nas diversas associações desportivas da ilha.

Em São Vicente, a nível desportivo, por esta altura decorriam somente os campeonatos regionais seniores masculinos da 1ª e 2ª Divisão em futebol. Na da 1ª divisão a prova foi suspensa quando estavam disputadas 12 jornadas, sendo que a Académica liderava com 23 pontos, seguida do Batuque 22 e Mindelense 20. Mais abaixo surgem o Derby 16, Castilho 15, Salamansa 13, Farense 13 e Falcões do Norte 6.

Já o campeonato da segunda divisão também caminhava para o seu término e tinha como líder o Amarante, a duas jornadas do fim, com 15 pontos, perseguido pelo Ribeira Bote 14, Calhau 12, Corinthians 11, São Pedro 8 e Ponta d´Pom 5.

De resto, estas duas competições foram canceladas e os clubes decidiram em maioria que não haveria campeões regionais e nem descida de divisão, pelo que estes mesmos clubes vão disputar as provas nestes dois escalões na época desportiva 2020-21 que segundo a FCF deverá arrancar em fevereiro na maioria das regiões desportivas do país.

Em outras modalidades desportivas somente foi realizada o campeonato regional de Natação, no mês de novembro, na praia da Laginha, cujos vencedores foram Rivelino Lima e Bruno Fernandes vão representar São Vicente no campeonato nacional de natação.

Nas outras modalidades as provas nesta época desportiva não chegaram a ser realizados, aguardando agora o parecer das entidades que gerem as modalidades e as autoridades de saúde, para se saber quando haverá condições de arranque, visto que muitas destas provas acontecem em recintos fechados e carecem de maiores precauções.