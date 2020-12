Empresa que vai construir o Terminal de Cruzeiros de São Vicente será conhecida até 15 de Janeiro

21/12/2020 14:10 - Modificado em 21/12/2020 14:10

O ministro da Economia Marítima, Paulo Veiga, garantiu este domingo, 20, que a empresa vencedora do concurso público para construir o Terminal de Cruzeiros em São Vicente, será conhecida até 15 de janeiro.

Conforme o ministro, neste momento está a decorrer a escolha, pelo que as empresas apresentarão as propostas até 29 de dezembro e pensa-se por isso que até 15 de Janeiro estar em condições de ser escolhida a empresa para que possa implementar o estaleiro e iniciar as obras.

Paulo Veiga que teceu estas declarações à Agencia Lusa, reconheceu algum atraso, uma vez que o projeto deveria arrancar em 2019, mas não aconteceu devido a reclamações, mas também, ainda segundo aquele político, pelo facto de o projeto ter uma parte que é financiamento e outra que é oferta dos Países Baixos e tem de passar pelo crivo da Orio, que é a instituição que controla tudo que é oferta da Holanda.

“Depois veio a pandemia, Cabo Verde ficou com as fronteiras fechadas, as cinco empresas que estavam escolhidas não conseguiram deslocar-se ao terreno para fazer a visita técnica e poder apresentar as propostas técnicas e financeiras concretas”, aclarou Paulo Veiga.

O ministro disse que as cinco empresas pré-seleccionadas estão a ultimar as suas propostas para apresentar até 29 de dezembro. “O júri tem até ao dia 15 de janeiro para escolher a empresa e podermos finalmente iniciar as obras do Terminal de Cruzeiros”.

De realçar que em agosto do ano passado ficou definido a pré-selecção de cinco grupos de empreiteiros: Afcons Infrastructures (Índia), Conduril Engenharia (Portugal), o consórcio Mota-Engil/Empreitel Figueiredo (Portugal/Cabo Verde), o consórcio Sogea-Satom/Dumez Maroc (França/Marrocos) e Soletanche Bachy International (França).

Essas empresas seleccionadas passaram para a segunda fase do concurso, que segundo a Enapor “consiste na entrega das propostas técnicas e financeiras para as obras de construção do terminal, que serão executadas em regime de chave na mão”.

O terminal de cruzeiros prevê a construção de dois pontões para atracação de navios com mais de 400 metros de extensão e de uma vila turística, conforme o concurso público internacional.

O Governo estima que o terminal permita receber anualmente 200.000 turistas de cruzeiro. A obra é co-financiada pela Fundo Orio, dos Países Baixos, e pelo Fundo OPEP (Organização dos Países Exportadores de Petróleo) para o Desenvolvimento Internacional.