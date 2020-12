Atenção! O Mundo acaba hoje

21/12/2020 00:56 - Modificado em 21/12/2020 00:58

Pastor evangélico está a gerar polémica ao afirmar que o dia do ‘juízo final’ chega quando Júpiter e Saturno formarem um “planeta duplo”.

O fim do mundo já teve várias datas avançadas por diversas teorias da conspiração. A mais recente indica agora que o Mundo vai acabar dias antes do Natal: 21 de dezembro.

Um pastor evangélico, que também é youtuber, está a gerar polémica ao afirmar que o dia do ‘juízo final’ chega já no dia 21 de dezembro, curiosamente o dia do seu aniversário, quando Júpiter e Saturno formarem um fenómeno no céu a que chamou de “planeta duplo”.

Paul Begley afirma que os nossos dias estão contados de acordo com o calendário maia.

“Será a primeira combinação dos dois [planetas] desde 1623”, justifica Begley acrescentando que nesta data ocorrem “eventos proféticos” ao mesmo tempo.

Esta não é a primeira vez que o calendário maia é usado para adivinhar um possível “fim do mundo”. Em 2012, no dia 21 de dezembro, muitos acreditavam que aquele seria o dia do ‘juízo final’.

“Os maias estão a reorganizar-se e dizem que isto certamente pode ser o fim do mundo como o conhecemos”, defende o pastor evangélico que afirma que a verdadeira data é 21 de dezembro de 2020 e não em 2012 como inicialmente se pensava.