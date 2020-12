Covid-19: Porto Novo é o município com mais infeções na ilha de Santo Antão

20/12/2020 23:09 - Modificado em 20/12/2020 23:09

Atualmente com 27 casos ativos da covid-19, Porto Novo destaca-se como o concelho com mais infeções pelo novo coronavírus na ilha de Santo Antão.

De acordo com o boletim epidemiológico foram processadas, no sábado, 49 amostras relativas a Santo Antão, que resultaram em sete novos casos, todos no Porto Novo.

Santo Antão contabiliza neste momento 41 casos ativos, 27 dos quais no Porto Novo, seguido do Paul com oito infecções e Ribeira Grande com 6.

Na sequência do surgimento de casos diários de Covid-19 no município do Porto Novo, as autoridades de Saúde vêm apelando para que as pessoas cumpram o distanciamento social, usem máscara e pratiquem a higiene das mãos e demais recomendações das autoridades sanitárias, para evitar a propagação da covid-19.

De realçar que Santo Antão é neste momento uma das ilhas com mais casos ativos de covid-19, a par do Fogo e de São Vicente.