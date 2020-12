Covid-19: Mais 12 casos positivos e 33 recuperados nas últimas 24 horas

20/12/2020 19:01 - Modificado em 20/12/2020 19:01

A ilha de São Vicente teve este domingo, 20, mais dois casos positivos de covid-19 e ainda sete recuperados da doença, diminuindo para 31 os casos ativos na ilha.

Conforme comunicado do Ministério da Saúde, São Vicente teve mais 2 novos casos que saíram do processamento de 61 amostras analisadas pelo laboratório de virologia da ilha, aumentando para 720 casos acumulados da infeção pelo novo coronavírus.

São Vicente tem neste momento 31 casos ativos da doença, sendo que a maioria está em isolamento domiciliar, assim como no Centro de Estágio da Federação Cabo-verdiana de Futebol e no Hospital Baptista de Sousa.

Nas últimas 24 horas houve ainda sete novos recuperados da doença, passando a ilha a ter agora 682 recuperados. São Vicente tem ainda 7 mortes associadas a covid-19.

De acordo com o Ministério da Saúde, hoje foram notificados 12 novos casos da covid-19, registados no concelho do Porto Novo em Santo Antão (7), Sal (2) e concelho da Praia (1).

Ainda foram notificados mais 33 recuperados da covid-19, elevando para 11.244 as altas no país.

Cabo Verde tem ainda 218 casos ativos, 111 óbitos, 3 por outras causas e 2 transferidos de um total de 11.579 casos acumulados da covid-19.