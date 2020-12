PAICV em São Vicente diz que Orçamento do Estado para ano 2021 traz “zero em novos investimentos públicos”

18/12/2020 15:14 - Modificado em 18/12/2020 15:14

O presidente da Comissão Política Regional do PAICV em São Vicente, Alcides Graça avançou esta sexta-feira, que o Orçamento de Estado para 2021 “não traz nenhum investimento público novo para a ilha”.

Em conferência de imprensa, realizada na sede do partido no Mindelo, Graça vincou que as obras que constam do Orçamento de Estado de 2021 para São Vicente, são obras de orçamentos anteriores, apontando que o atual Governo do MpD vai terminar o mandato como começou.

“Todos os investimentos públicos previstos para 2021 são obras que vêm dos OE anteriores, como é o caso do Centro Ambulatório do Hospital Baptista de Sousa, Habitação Social de Portelinha, Terminal de Cruzeiros e Data Center. Ou seja, em cinco anos de mandato o Governo não conseguiu apresentar nenhuma obra concluída aos mindelenses”, especificou Albertino Graça.

Caminhando agora para o fim do mandato e depois de aprovar o sexto Orçamento do Estado em cinco anos, Graça considerou que se esperava “algum trunfo na manga para ludibriar os mais incautos”, para “conseguir votos em São Vicente”, mas que “nem isso o Governo foi capaz de fazer, apenas colocou São Vicente em ‘stand-by’”.

“A Regionalização prometida aos mindelenses nos primeiros seis meses de governação foi esquecida. Não se fala no Centro de Saúde e na Esquadra de Monte Sossego e não se sabe o que é feito dos prometidos equipamentos de apoio para aterragem e decolagem para o Aeroporto Cesária Évora funcionar sem restrições nas situações de visibilidade reduzida”, sustentou.

Nesta senda, o mesmo não tem dúvidas em afirmar que o primeiro-ministro “falhou com São Vicente, não cumpriu com nada daquilo que prometeu aos sanvicentinos”, notou Alcides Graça, que exemplificou com a Zona Económica Especial de Economia Marítima (ZEEEM) em que, continuou, ninguém sabe o que é feito desta ideia supostamente estratégica para o desenvolvimento de São Vicente.

“Que mal é que São Vicente fez ao Governo do MpD para merecer este tratamento”, questionou o líder local do PAICV, pois, concretizou, o partido recebeu mais de 15 mil votos dos sanvincentinos e o que recebe em troca é “uma mão cheia de promessas não cumpridas”, uma vez que “tudo aquilo que iniciou não foi competente para concluir neste mandato”.

“Felizmente vamos ter eleições em março de 2021 e o povo de São Vicente terá uma boa oportunidade para expressar nas urnas o seu sentimento” rematou Graça.