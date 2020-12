Andebol: Júnior e Fred convocados para o segundo estágio de preparação com vista ao Mundial do Egito

17/12/2020 22:41 - Modificado em 17/12/2020 22:41

Os atletas Júnior Soares e Fred Wilson dos Santos pertencentes ao Atlético do Mindelo, foram convocados para o segundo Estágio de Preparação da seleção nacional de andebol, a realizar em Portugal, tendo em vista o campeonato do mundo da modalidade, que decorre de 13 a 31 de janeiro de 2021 no Egito.

Recorde-se que Júnior e Fred, assim como Lenine, do Desportivo da Praia, não conseguiram participar no primeiro estágio de preparação, que decorreu de 2 a 8 de novembro de 2020, também em terras lusas, devido a recusa dos vistos pelo Centro Comum de Vistos.

O Centro Comum de Vistos tinha alegado na altura que o objetivo da viagem e o lugar da estadia apresentados nos documentos assinados pelo Instituto do Desporto e da Juventude (IDJ) e pela Federação Cabo-verdiana de Andebol (FCA) não eram fiáveis, como a razão da recusa dos vistos.

A primeira fase desse segundo estágio decorre de 26 de dezembro de 2020 a 2 de janeiro de 2021, em Portugal. No dia 2 de janeiro será comunicado a lista dos jogadores para a segunda fase do estágio, de 3 a 12 de janeiro e para o Campeonato do Mundo no Egito.