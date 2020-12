Cabo Verde regista mais 44 novos casos de covid-19, dos quais 8 em São Vicente

17/12/2020 21:10 - Modificado em 17/12/2020 21:10

Cabo Verde registou hoje mais 44 casos novos de Covid-19, aumentando para 11.502 o total de contaminações a nível nacional, anunciou o Ministério da Saúde e Segurança Social, em comunicado.

Conforme a mesma fonte, nas últimas 24 horas, houve o registo de mais 44 novos casos da doença, com destaque para a ilha do Fogo, foco da doença no país, com 20 infetados, sendo São Filipe com 10 casos, Mosteiros 6 e Santa Catarina 4.

A ilha de Santiago, surge hoje com 5 novos casos, com a Praia a ter 3 e Santa Catarina 2.

São Vicente sendo também um dos focos principais de transmissão da doença teve mais 8 casos. Ainda na região norte do país, a ilha de Santo Antão contabilizou mais 11 novos casos, dos quais a Ribeira Grande com 5, Porto Novo 4 e Paul 2.

Nas últimas 24 horas o país teve ainda mais 31 novas altas, elevando para 11.134 os recuperados no país e diminuindo os casos ativos para 253.

Com esta atualização de dados, o país tem ainda 110 óbitos, 3 óbitos por outas causas e 2 transferidos para os seus países de origem.