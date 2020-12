Covid: Europa é o primeiro continente com mais de meio milhão de mortes

17/12/2020 15:34 - Modificado em 17/12/2020 15:34

A Europa tornou-se hoje a primeira região do mundo a registar mais de meio milhão de mortes com Covid-19, de acordo com uma contagem efetuada pela agência France-Presse (AFP), com base em dados das autoridades de saúde.

© Reuters

Os 52 países e territórios do continente europeu (que vai desde Portugal e Irlanda, a ocidente, até ao Azerbaijão e à Rússia, a oriente) totalizaram pelo menos 500.069 mortes (com 23.059.233 casos de contaminação).

A Europa está à frente da América Latina e Caribe (477.404 mortes, 14.229.617 casos), Estados Unidos/Canadá (321.287 mortes, 17.463.834 casos), Ásia (208.149 mortes, 13.258.651 casos), Médio Oriente (85.895 mortes, 3.713.430 casos) e África (57.423 mortes, 30.634 casos).

A pandemia de covid-19 provocou pelo menos 1.649.927 mortos resultantes de mais de 74,1 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

Por Lusa