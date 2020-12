Transportes Interilhas de Cabo Verde (TICV) reforça programação de dezembro

17/12/2020 14:00 - Modificado em 17/12/2020 14:00

A Transportes Interilhas de Cabo Verde (TICV) reforçou a programação de dezembro com mais 20 voos, disponibilizando uma capacidade para 1.440 passageiros, anunciou uma nota da companhia aérea nacional.

Em comunicado, a TICV diz que em causa está o aumento da procura e da perspectiva mais animadora do contexto local da pandemia de covid-19 e que devido a situação de pandemia que vive o país, “a quebra de passageiros transportados é de 68,5% com a consequente quebra de receitas”.

Para as ligações entre as ilhas do arquipélago, no último mês do ano, a TICV programou um total de 148 voos, o que corresponde a uma oferta de cerca de 10.300 assentos.

A nota de imprensa explica, ainda, que a maior parte do reforço das ligações foi para as ilhas de São Vicente e do Sal.

21 de Dezembro

Praia – Boa Vista às 13H30; Boa Vista – Praia às 14h35; Praia – São Vicente às 19H30; São Vicente – Praia às 20H50

24 de Dezembro

Praia – Sal às 14h30; Sal – Praia às 15H45

30 de Dezembro

Praia – São Vicente às 10H30; São Vicente – Praia às 11H50

05 de Janeiro

Praia – São Vicente às 13H45; São Vicente – Praia às 15H05

“O facto de ainda não haver escalas internacionais na ilha do Sal não justifica que se faça o voo Sal – São Vicente, por falta de procura”, justificou o director-geral da TICV, Luís Quinta, admitindo que a companhia continua a ser “fortemente afetada pelos efeitos da pandemia”.

Luís Quinta lamenta que desde março, altura em que foi diagnosticado o primeiro caso de covid-19 no arquipélago, a companhia vem registando “quebra de receitas”.

“Embora a situação da covid-19 a nível nacional se encontre mais animadora, a mesma não tem sido acompanhada por correspondente aumento do número dos turistas e emigrantes”, indicou Luís Quinta.

Para conter a transmissão da covid-19, por decisão das autoridades nacionais, as ligações aéreas domésticas em Cabo Verde, asseguradas pela TICV, foram suspensas no final de Março. Só em 15 de Julho começaram a ser retomadas, progressivamente.