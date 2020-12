Covid-19: Cabo Verde regista mais 63 novos infetados e 48 altas

16/12/2020 19:31 - Modificado em 16/12/2020 19:31

O país registou esta quarta-feira, conforme dados divulgados hoje pelo Ministério da Saúde, mais 63 infetados pelo novo coronavírus nas últimas 24 horas, elevando a 11.458 os casos acumulados desde 19 de março.

Das 364 amostras processadas pelos laboratórios de virologia desde terça-feira, 63 deram positivo em todo o arquipélago, conforme comunicado do ministério da saúde.

Os 68 novos casos de Covid-19 foram diagnosticados em São Filipe (15), Mosteiros (5), Santa Catarina do Fogo (1), na Praia (15), Santa Cruz (1), São Vicente (15), Ribeira Grande de Santo Antão (1), Paul (1) e Porto Novo (9).

Nas últimas 24 horas ainda foram dados como recuperados da doença 48 pessoas em todo o arquipélago (Praia 2, São Filipe 19 e São Vicente 27), mantendo-se um total acumulado de 110 mortes por complicações associadas à covid-19 e três por causas externas.

Cabo Verde passa a contar com um acumulado de 11.458 casos da doença desde 19 de março, quando foi diagnosticado o primeiro doente com a covid-19 no arquipélago, distribuídos por todos os 22 municípios.

O arquipélago conta atualmente com 240 casos ativos da doença e 11.103 recuperados, enquanto dois infetados, estrangeiros, foram transferidos para os países de origem.