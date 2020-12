Morte à facada em Ribeira Bote: Prisão Preventiva para suspeito do assassinato do jovem de Santiago

16/12/2020 17:01 - Modificado em 16/12/2020 17:01

A polícia conseguiu deter o presumível responsável pelo assassinato do jovem Valter Mendes, natural da ilha de Santiago, que morreu vítima de uma facada, na noite de sábado, 12 de Dezembro, em São Vicente. Valter Mendes foi assassinado com um golpe de faca no coração.

O suspeito de 24 anos, residente em Ribeirinha, é suspeito da prática do crime do homicídio ocorrido na noite de sábado, na localidade de ilha de Ilha de Madeira, Ribeira Bote, tendo como vítima um jovem de 21 anos.

A detenção ocorreu no domingo, 13, fora de flagrante delito, pela Polícia Judiciária, através do Departamento de Investigação Criminal do Mindelo (DICM) – Brigada de Crimes Contra Pessoas, em cumprimento de um mandado do Ministério Público.

O detido foi presente, esta terça-feira, 15, ao Tribunal da Comarca de São Vicente, que lhe aplicou Prisão Preventiva como medida de coação.

Ainda em São Vicente, outros dois homens, de 28 e 32 anos, residentes em Monte Sossego e Fonte Francês, foram detidos fora de flagrante delito, pela Brigada de Crimes Patrimoniais, entre segunda-feira e terça-feira, 14 e 15, suspeitos da prática de cinco crimes de roubo na via pública e em residências, ocorridos nas localidades de Monte Sossego, Bela Vista, Fonte Francês e Chã de Cemitério.

Os detidos foram presentes, esta terça-feira, às autoridades judiciárias competentes, para efeito do primeiro interrogatório judicial de arguido detido e aplicação de medidas de coação pessoal, tendo-lhes sido aplicado TIR e Apresentação Periódica.