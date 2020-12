Presidente da República recusa-se a opinar, neste momento, sobre o caso Alex Saab

16/12/2020 00:10 - Modificado em 16/12/2020 00:10

O Presidente cabo-verdiano, Jorge Carlos Fonseca, reconheceu esta terça-feira que o caso da detenção no país do empresário venezuelano Alex Saab é uma “questão complexa” e garantiu que as relações diplomáticas com Caracas “continuam normais”.

Em respostas aos jornalistas, na cidade da Praia, após uma reunião de balanço com o Governo sobre a presidência cabo-verdiana da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP), Jorge Carlos Fonseca começou por reconhecer que o caso não é fácil, recusando-se a dar a sua opinião neste momento.

Mas, garantiu, as relações diplomáticas entre Cabo Verde e a Venezuela “continuam normais”.

“Ainda não há muito tempo o atual embaixador da Venezuela apresentou cartas credenciais ao Presidente de Cabo Verde”, lembrou Fonseca.

“Isto é um dossiê judicial”, sublinhou o Presidente cabo-verdiano, referindo que não é a primeira vez que Cabo Verde tem em mãos processos de extradição, mas reconheceu o mediatismo deste caso.

Para o chefe de Estado, é bom que as pessoas falem do caso, mas disse que é preciso ter conhecimento de causa, tendo em conta que se trata de um caso com muita matéria técnica e jurídica, que exige preparação para uma tomada de posição balizada.

Alex Saab, de 48 anos, foi detido em 12 de junho pela Interpol e pelas autoridades cabo-verdianas, durante uma escala técnica no Aeroporto Internacional Amílcar Cabral, na ilha do Sal, com base num mandado de captura internacional emitido pelos EUA.

Os EUA acusam Alex Saab de ter branqueado 350 milhões de dólares (295 milhões de euros) para pagar atos de corrupção do Presidente venezuelano, Nicolás Maduro, através do sistema financeiro norte-americano, enquanto a defesa do empresário colombiano afirma que este viajava com passaporte diplomático, enquanto “enviado especial” do Governo da Venezuela, e que por isso a detenção foi ilegal.