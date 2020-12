Passageiros passam a receber resultado dos testes por telemóvel

16/12/2020 00:02 - Modificado em 16/12/2020 00:03

Foto: Inforpress

Os resultados de testes de covid-19, vão passar a serem enviados para telemóveis dos passageiros, conforme a plataforma digital de gestão de testes apresentada na Cidade da Praia.

Com a plataforma a funcionar no telemóvel o viajante não precisa de ir a uma estrutura de saúde para marcar o seu teste e, sobretudo, não precisa de ir lá para receber o resultado.

Com o novo dispositivo, a funcionar, dentro de dias, de acordo com Miguel Lopes apresentador da plataforma de testes, os passageiros já não terão a necessidade de imprimir o resultado dos testes para levar e apresentar no aeroporto.

O interessante, segundo aquele técnico, vai receber um código e com o qual abrirá o relatório que confirmará que, de facto a pessoa fez o teste à covid-19 numa estrutura de Saúde.

Instado sobre a forma de pagamento, afirmou que neste momento se está a trabalhar na referida plataforma para que este procedimento seja também feito online.

“Tivemos alguns constrangimentos, mas já estamos na fase de teste para finalizarmos o pagamento online, sem precisar de se deslocar a um banco ou a uma estrutura de saúde”, apontou.

O relatório vai ser em dois idiomas, ou seja, em português e em inglês.

Neste momento, conforme avançou Miguel Lopes, a plataforma já está a funcionar para os viajantes com destino ao estrangeiro e que até ao fim desta semana vai estar disponível para quem viaja dentro do país.

C/Inforpress