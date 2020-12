São Vicente é o concelho com mais casos ativos de Covid-19

15/12/2020 23:56 - Modificado em 15/12/2020 23:56

São Vicente é o concelho do país com maior registo de casos neste momento, com 60 casos ativos, após atualização epidemiológica do país, com registo esta terça-feira de mais 9 casos em 126 amostras.

Com estes dados, reitera que dos 22 concelhos é o com maior taxa de infectados, no entanto, não a ilha, deixando esse ‘estatuto’ para a ilha do Fogo que desde o final de novembro é o principal foco da doença em Cabo Verde, onde foram diagnosticados mais 15 casos nos três concelhos, esta terça-feira, 15 dezembro.

O concelho de São Filipe com 52 casos ativos é o segundo mais afetado pela pandemia. Também na ilha do Fogo o concelho de Mosteiros regista 35 casos ativos e Santa Catarina, 6. Fazendo com que o Fogo seja a ilha com mais casos ativos (93).

Cabo Verde possui um acumulado de 11.395 casos positivos e 225 casos ativos, 11.055 casos recuperados, 110 óbitos por Covid-19, 3 óbitos por outras causas, e 2 transferidos da doença desde 19 de março, quando foi diagnosticado o primeiro doente com a covid-19 no arquipélago.

Elvis Carvalho