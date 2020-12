PJ apreende 25,130 kgs de Cannabis, “dissimulados” em duas malas de viagem no cais do Porto Grande

15/12/2020 20:33 - Modificado em 15/12/2020 20:33

A Polícia Judiciária, apreendeu, no cais do Porto Grande, em São Vicente, 25,130 kgs (vinte e cinco quilos, cento e trinta gramas) de Cannabis, que se encontravam dissimulados em duas malas de viagem.

A apreensão foi feita, através do Departamento de Investigação Criminal do Mindelo (DICM), na sequência de uma operação de controlo de passageiros provenientes da ilha de Santiago.

E em Santiago, a PJ no cumprimento de mandados de busca, em três residências, na localidade de Taberna, em Assomada, no Concelho de Santa Catarina de Santiago, apreendeu, na sexta-feira, 11, uma certa quantidade de Cannabis e uma munição de 7.65 mm e deteve 6 indivíduos, sendo 5 em flagrante delito e 1 fora de flagrante delito, dos quais 2 do sexo feminino e 4 do sexo masculino, com idades compreendidas entre os 24 e os 46 anos, suspeitos da prática de crimes de Tráfico de Estupefacientes.

Os detidos foram presentes, no sábado, ao Tribunal da Comarca de Santa Catarina, que aplicou Prisão Preventiva a dois deles e TIR e Apresentação Periódica aos restantes quatro.

Nesta operação a PJ contou com o apoio da PN de Assomada.