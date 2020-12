UCID não vai aceitar os pelouros “impostos” por Augusto Neves

15/12/2020 14:52 - Modificado em 15/12/2020 14:52

A União Cabo-verdiana Democrática e Independente (UCID) disse esta terça-feira, que os vereadores não vão aceitar “os pelouros impostos” pelo presidente da Câmara Municipal de São Vicente, porque foram distribuídos, conforme António Monteiro, “como uma manta de retalho” e sem conexão lógica.

O líder da UCID falava à margem de uma visita à autarquia de São Vicente e às obras municipais que não chegaram a acontecer, por falta de um despacho do presidente da câmara. Monteiro diz que se a situação da distribuição dos pelouros continuar como está “vamos dizer não até que haja uma concertação e que haja um debate em volta deste assunto”, concretizou.

O também vereador eleito pela UCID, diz que se a situação atual mudar vai analisar, e se mantiver da mesma forma, diz que não vai aceitar o pelouro, mas que os seus colegas, os vereadores da UCID estarão presentes a fazer um bom trabalho.

Sobre o plano de actividades para 2021, Monteiro diz que sem a distribuição efectiva dos pelouros este não poderá ser discutido este ano, pelo que não entende a posição do autarca, em dificultar as coisas.

Acerca da visita à CMSV e obras que estão a decorrer na ilha, e que não foi possível efetivar, considera que as dificuldades impostas pelo gabinete do presidente são uma forma de “mostrar que não há vontade em trabalhar com os vereadores da UCID”, realçando que assim não podem dar um contributo que considera valioso para o desenvolvimento de São Vicente.

“Vamos ficar à espera de um posicionamento da presidência da Câmara Municipal para nos dizerem quando e como poderemos fazer uma visita, na qualidade de vereadores”, esclarece Monteiro que aponta os mesmos direitos como qualquer outro vereador.

Sublinha que o partido não vai forçar as coisas e esperar uma resposta às solicitações e reagendar ou dar continuidade às visitas e conhecer os responsáveis pelos diversos serviços municipais e darem-se a conhecer também.