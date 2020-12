PN arranca Operação Natal e Fim de Ano com “mega” Operação Stop em São Vicente – c/vídeo

15/12/2020 13:36 - Modificado em 15/12/2020 13:39

O Comando Regional da Polícia Nacional em São Vicente coloca, de hoje a 05 de Janeiro 2021, mais de 200 efectivos nas ruas do Mindelo, enquadrado no plano de segurança com o objectivo, segundo a polícia, de transmitir um maior sentimento de confiança e diminuir a criminalidade nesta época.

Em conferência de imprensa, o Subintendente da PN Albertino Cruz explica, que pelo facto desta época existir “sempre uma ligeira tendência para a ocorrência de alguns crimes, nomeadamente, contra a propriedade, com destaque para furtos e roubos, aliado a uma tendência para o aumento da condução sob efeito de álcool”, a polícia inicia esta terça-feira, 15, o seu Plano de Segurança.

E este ano, face a crise derivada da pandemia, é imposta a uma nova normalidade adaptada no contexto conjuntural, como medidas de contenção e combate à ameaça de alastramento do contágio da COVID-19.

De 15 de Dezembro de 2020 a 05 de Janeiro 2021, o Comando Regional de São Vicente, através das suas Unidades operacionais e serviços que o enformam, materializa a “Operação Natal e Fim do ano em Segurança”.

O plano está a ser desenvolvido com os efetivos de todo o corpo da PN de São Vicente, que também conta com a colaboração do Comando da Primeira Região Militar, da IGAE e de outras instituições nacionais.

RECOMENDAÇÕES IMPORTANTES PARA A SEGURANÇA DE TODOS

A Polícia aconselha aos senhores CONDUTORES:

1. Respeite as regras e os sinais de trânsito (limites de velocidade, não uso do telemóvel ao volante, uso do cinto de segurança;

2. Evite o consumo de álcool e ou outras substanciais que possam alterar o seu sistema nervoso;

3. Redobre os cuidados no transporte de passageiros, principalmente, de crianças;

4. Transporte de cargas de bem acondicionadas;

5. Ao estacionar o seu veículo na via pública, certifique-se que as portas do seu veículo ficaram bem trancadas e os vidros bem fechados, evitando que seja vítima de furto do ou no seu veículo.

A Polícia aconselha aos senhores COMERCIANTES:

1. Coloque nas suas lojas boas fechaduras e grades nas montras e portas;

2. Não descuide com as chaves, evitando de as colocar em qualquer sítio;

3. Seja cauteloso no momento de abertura e encerramento do seu estabelecimento;

4. Proceda à dupla verificação de portas, janelas e cofres;

5. Evite deixar grandes quantidades de dinheiro na caixa;

6. Guarde o dinheiro no Banco e se for ao Banco que o faça acompanhado de um colaborador de absoluta confiança;

7. Em caso de assalto observe cuidadosamente o assaltante, tomando mentalmente nota do seu aspecto físico, vestuário e calçado, tipo de arma, direcção de fuga, etc.;

8. Após a ocorrência de assalto, informe imediatamente as autoridades;

Não mexa em nada e mantenha fechado o estabelecimento até que as autoridades terminem os seus trabalhos.

1. À POPULAÇÃO EM GERAL nas Ruas

a. Não traga na carteira coisa valiosas e de grande interesse;

b. Nunca mostre dinheiro em lugares públicos, especialmente em bares, restaurantes, lojas, etc.;

c. Não ande sozinho pelos becos, ruelas e locais desertos;

d. Quando se dirigir à uma caixa Multibanco, assegure-se de que não há ninguém demasiado próximo de si que possa obter seu código ou roubar o seu dinheiro.

2. Em CASO DE ASSALTO

a. Mantenha a calma;

b. Fixe todos os pormenores do assaltante: aspecto físico, tipo de arma, características do eventual veículo utilizado na fuga e possíveis cúmplices;

c. Participe imediatamente à Polícia Nacional;

d. Cancele imediatamente todos os seus cartões (débito, crédito, bank cards).