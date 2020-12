Covid-19: Seis pessoas internadas nos hospitais de Cabo Verde

Durante a conferência de imprensa o director nacional de Saúde referiu que em Cabo Verde apenas 6 pessoas estão internadas nos hospitais nacionais.

Jorge Barreto explicou, os internamentos estão espalhados por quatro hospitais, nas ilhas com maior número de casos ativos.

Na cidade da Praia, no hospital Agostinho Neto, uma criança está internada em situação que requer cuidados, mas está estável, garantiu o director nacional de Saúde. Em Santo Antão, no hospital João Morais, duas pessoas internadas, uma aguardar a confirmação do teste PCR, para definir se está ou não infetada.

Também no São Francisco de Assis no Fogo, uma pessoa está internada, em estado estável, bem como no Hospital Baptista de Sousa em São Vicente, com duas pessoas internadas que não apresentam uma situação de gravidade.

No entanto, Jorge Barreto garante que “não há ninguém em situação crítica ou grave”.

Este profissional de saúde diz ainda que de 16 a 29 novembro foram analisadas 5.367 amostras, que correspondem a 383 por dia e que resultou em 766 casos novos, numa média de 55 casos por dia e uma taxa de positividade de 14%.

Jorge Noel Barreto avançou ainda, que neste momento, 518 pessoas então em quarentena à espera de resultado do teste PCR.

