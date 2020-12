Cabo Verde Connect Services realiza voo inaugural ligando Lisboa-Sal

14/12/2020 23:00 - Modificado em 14/12/2020 23:00

Realizou-se na tarde da segunda-feira, o voo inaugural da Cabo Verde Connect Services, no Aeroporto Internacional Amílcar Cabral, ilha do Sal.

De acordo com comunicado da Aeroportos de Segurança Aérea, ASA, o voo Lisboa-Sal faz parte de um conjunto de ligações aéreas que têm por objetivo aumentar a conectividade do arquipélago.

A ligação é assegurada com aviões da Azores Airlines, através de um contrato estabelecido entre a Cabo Verde Connect Services e a companhia aérea do Grupo SATA.

As ligações Lisboa-Sal da Cabo Verde Connect Services realizam-se aos sábados e estão previstas acontecerem até o dia 02 de maio de 2021.

Estes voos vão, segundo a Cabo Verde Connect Services, dinamizar a conectividade com as ilhas de Santiago, São Vicente e Sal e vão estar disponíveis para reserva através dos GDS, com preços desde 182 euros por trajecto.

Recorde-se que a Cabo Verde Connect Services é uma empresa de serviços aéreos, que vai realizar voos entre as ilhas de Santiago, São Vicente e Sal e as cidades europeias de Lisboa e Paris, assim como para Boston, nos EUA.

Além das ligações entre Lisboa e a Praia, a Cabo Verde Connect Services vai também ligar Lisboa ao Sal, com voos a partir de 19 de dezembro, também com uma frequência semanal, ao sábado, neste caso, com preços desde 180 euros por pessoa e trajeto.

Para Lisboa, a Cabo Verde Connect Services vai ainda contar com voos desde São Vicente, com início a 22 de dezembro e uma frequência por semana, às terças-feiras, cujos preços são a partir de 189 euros. Nesta fase inicial, a Cabo Verde Connect Services prevê realizar esta rota apenas até 5 de janeiro de 2021.

Na Europa, a Cabo Verde Connect Services vai ainda voar para Paris, operando a rota Praia-Paris-Praia uma vez por semana, ao sábado, com início a 19 de dezembro e cujos preços começam nos 280 euros por pessoa e trajeto.