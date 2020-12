Presidente da República de Cabo Verde destaca “ato de coragem” de cabo-verdiano que salvou homem de se afogar em Portugal

14/12/2020 22:48 - Modificado em 14/12/2020 22:48

Num comunicado, o Presidente da República de Cabo Verde destaca o que considera de um acto de “grande coragem” e “heróico, da nobre escolha que fez de salvar” a vida de um ser humano quando se atirou ao Rio Tejo, no passado dia 12 de Dezembro, “felicito-o, vivamente, caro concidadão, pela sua ação, que não terá sido a primeira já que outras vidas terá salvo enquanto exercia a profissão de pescador em Cabo Verde”.

Jorge Carlos Fonseca, diz ainda que “mais do que coragem, sobressaem o cuidado, o amor e o respeito pela vida humana, pela vida do outro” e que esses “traços nobres do seu carácter”, conforme referencia o chefe de Estado revelam uma “pessoa destemida, rara, cuja intenção generosa de salvar uma vida empresta grandeza à sua alma” e que faz de José Brito “um verdadeiro herói”.

Neste sentido, JCF acredita que este “herói” deixa para o seu filho que o acompanhava no momento do incidente e que presenciou este “acto de incomensurável grandeza humana, e ao mundo, mormente em tempos tão difíceis e incertos em que vivemos”, um excelente exemplo de uma atitude que nos impregna de esperança na humanidade.