Covid-19: Mais 4 novos casos e 74 novos recuperados em Cabo Verde

14/12/2020 20:28 - Modificado em 14/12/2020 20:28

Jorge Barreto anunciou hoje que foram dados como recuperados 74 pessoas e um registo de mais 4 novos casos no país.

Durante a conferência de imprensa o diretor nacional de Saúde referiu que os casos foram registados em um total de 87 analisadas, sendo 2 no Porto Novo, 1 em Santa Catarina do Fogo e 1 no Maio.

O país registou mais 74 novos recuperados, perfazendo 11.036, o que corresponde a 97% do total de casos já notificados.

Os concelhos que notificaram recuperados são, São Domingos com 1 recuperado, São Filipe com 8, Mosteiros com 6. Em Santo Antão 13, nos concelhos do Paúl, 7 e Porto Novo, 6. Em São Vicente 44, Santa Catarina e Tarrafal de Santiago, 1 cada.

O país tem, nesse momento, 11.036 recuperados, o que corresponde a 97% dos casos já notificados no arquipélago.

Cabo Verde conta, no momento, com um total de 11.361 casos positivos de Covid-19 acumulado, dos quais 11.036 recuperados, 212 casos ativos, 110 óbitos e mais 1 morto por causas externas.

Elvis Carvalho