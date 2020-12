Itália. Vulcão Etna entrou em erupção e criou rios de lava

O Etna entrou em erupção na noite de domingo.

Ovulcão Monte Etna, na Sicília, ‘acordou’ ontem à noite e provocou rios de lava e uma ‘chuva’ de cinzas que manchou de negro carros, varandas, ruas e calçadas nas ruas na segunda maior cidade da ilha, Catânia.

O Etna, com 3.329 metros de altura, é o maior vulcão da Europa e o segundo mais ativo do mundo, depois do Monte Kilauea, no Havai. Entrou em erupção este domingo às 21h20, hora local (menos uma hora em Lisboa), e após um terramoto de magnitude 2,7, contam os meios de comunicação locais.

O vulcão situa-se por cima de uma fissura entre as placas tectónicas africana e eurasiana, o que o torna particularmente ativo, tendo uma tendência para demonstrar atividade durante a época do Natal.

