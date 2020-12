Alfândega do Mindelo: Utentes reclamam do atraso na entrega das pequenas encomendas

13/12/2020 23:47 - Modificado em 13/12/2020 23:48

As redes sociais têm sido inundadas nos últimos dias com reclamações sobre o atraso e outros problemas das pessoas no levantamento das suas encomendas, relembrando que na quadra festiva existe uma grande demanda do serviço das pequenas encomendas

Sabe-se que por esta altura, na quadra festiva, a demanda neste local é maior devido ao volume de encomendas que chegam às famílias, para fazer face a esta época, como géneros alimentícios, roupas, electrodomésticos entre outros enviados por familiares de várias partes do mundo.

A insatisfação crescente de cidadãos tem se verificado por estes dias, com reclamações escritas e vídeos de cidadãos que falam sobre estes constrangimentos. Dizem que esperam muito tempo, para o levantamento das pequenas encomendas e após várias horas de espera, vão para casa, onde ligam para o número disponibilizado dezenas de vezes, mas ninguém atende.

Esta situação, resulta da questão da pandemia de Covdi-19, que veio ainda colocar mais atraso no levantamento das encomendas e os utentes apelam à resolução do problema.

“O serviço de telefone de Pequenas Encomendas da Alfândega do Mindelo é deficiente. Liguei várias vezes entre o meio-dia e as 14 horas e não tive uma única resposta”, reclama este utente que alega que a pessoa tem te perder meio-dia de trabalho e ficar a aguardar no local, quando existe um sistema para facilitar a vida das pessoas, para receberem informações, mas não funciona.

Uma situação constrangedora, uma vez que muitos têm que ficar na fila ao sol, já que devido a pandemia é proibido colocar muitas pessoas dentro do local, como antes.

Por seu lado, a ENAPOR, tendo em conta as reclamações, em comunicado afirmou que atrasos no atendimento do Centro de Pequenas Encomendas do Mindelo ocorreram num período de maior afluência de clientes, em que o volume de entrega de pequenas encomendas foi substancialmente maior.

Neste comunicado datado de 10 Dezembro, a empresa informa que, visando fazer face à demanda da quadra festiva, os Centros de Pequenas Encomendas da Praia e do Mindelo estarão abertos para atendimento ao público e entrega de mercadorias, aos sábados, nos dias 12 e 19 de dezembro das 8h00 às 13h00.

Para melhor servir os seus clientes, a ENAPOR informa ainda que irá alargar o horário de atendimento ao público e entrega de mercadorias nos dias úteis, entre 14 e 31 de Dezembro, até as 17h00.

Elvis Carvalho