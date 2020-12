TikTok é a app com mais downloads em 2020, deixando o WhatsApp para trás

13/12/2020 21:55 - Modificado em 13/12/2020 21:55

Apesar disso, a rede social com mais utilizadores ativos mensalmente é ainda o Facebook.

© Reuters

O TikTok ultrapassou o WhatsApp e Facebook em número de downloads em 2020, passando a liderar a lista das aplicações com mais downloads no mundo para telemóveis Android e iPhone (iOS). A informação consta de um relatório que agrega dados sobre smartphones, publicado pelo site especializado App Annie.

De recordar que a rede social de troca de mensagens detida pelo Facebook conquistou, em 2019, o primeiro lugar da aplicação mais descarregada do mundo, pertencendo a segunda posição à rede social chinesa que tem vindo a ganhar força.

Em ascensão, o TikTok pode tornar-se um maior rival do YouTube, já que poderá dar aos utilizadores a capacidade de carregarem vídeos de maior duração.

No entanto, e apesar de ter este ano ultrapassado o Facebook em número de downloads, a rede social criada em 2017 ficou na oitava posição considerando a quantidade de utilizadores ativos mensalmente. Sendo de notar a subida de posições, ainda é o Facebook quem mais ordena, mantendo mais de 2,8 mil milhões de utilizadores ativos por mês.

O mesmo relatório sublinha também o crescimento do Zoom, que ocupa o quarto lugar no top 10 mundial. Uma subida de 219 posições motivada sobretudo pela pandemia da Covid-19 que catapultou a adoção do teletrabalho a nível global.

Além do Zoom, o relatório destaca ainda o Google Meet também marcou presença, alcançando a sétima posição no ranking das apps com maior número de downloads nas lojas virtuais do Google e da Apple.

Em Notícias ao Minuto