São Vicente atinge este fim de semana 97 casos ativos de Covid-19

13/12/2020 20:24 - Modificado em 13/12/2020 20:24

A ilha de São Vicente atingiu este fim de semana 97 casos ativos de Covid-19, isso após registar no sábado 22 e no domingo 19 casos novos da doença.

De acordo com o comunicado divulgado pelo Ministério da Saúde e Segurança Social revela ainda que 14 doentes da ilha tiveram alta.

No sábado foram 40 notificados novos positivos, sendo 22 em São Vicente, 14 em São Filipe, 2 na Praia, 1 no Porto Novo e 1 na Boa Vista. Um total de 28 doentes receberam alta, dos quais 1 da Praia, 9 em S. Filipe, 6 de Santa Catarina do Fogo, 3 do Porto Novo, 8 de S. Vicente e 1 da Boa Vista.

No domingo foram reportados 55 casos novos, com 7 na Praia e São Domingos 1. Na ilha do Fogo 19 casos, sendo 10 nos Mosteiros, 8 em São Filipe e 1 em Santa Catarina.

Em Santo Antão 9 casos divididos pelos concelhos de Porto Novo, Paul e Ribeira Grande, com 3 cada e São Vicente com 19 novos casos.

Do total de 332 resultados recebidos, somam-se 55 casos novos positivos. Quanto a dentes a doentes recuperados são 40, (Praia 5, São Miguel 5, Santa Cruz 1, São Filipe 21, Mosteiros 1, Santa Catarina do Fogo 1 e São Vicente 6).

O país passa a contabilizar 282 casos ativos, 10.962 casos recuperados, 110 óbitos por COVID-19, 1 óbito por causas externas, e 2 transferidos, perfazendo um total de 11.357 casos positivos acumulados.