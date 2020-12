Jovem de 21 anos morto à facada em Ribeira Bote

13/12/2020 16:54 - Modificado em 13/12/2020 16:54

O caso aconteceu na noite de sábado, segundo informações recolhidas por este online e confirmadas por fonte da Polícia Nacional em São Vicente, que avançou ainda que o caso está sob alçada da Polícia Judiciária, remetendo, no entanto ao silêncio, sobre mais informações.

De acordo com a nossa fonte, o jovem, Valter Mendes, natural da ilha de Santiago, foi agredido com uma arma branca na noite de sábado, sem no entanto conseguir avançar os motivos, alegando que o caso está sob investigação.

Socorrido pelas autoridades, deu entrada, por volta da meia-noite, nas urgências do Hospital Baptista de Sousa, após golpe da arma branca no coração. Encaminhado para cirurgia, o jovem não resistiu aos ferimentos que sofreu e acabou por falecer, por voltas das duas horas da madrugada deste domingo, durante o procedimento.

Conforme informações do HBS, a vítima foi atingido por uma arma, teve um traumatismo grave e que após perder muito sangue, não foi possível resistir ao ferimento profundo.

Segundo a mesma fonte, o incidente com Valter Mendes aconteceu na zona de Ribeira Bote.

Este online ainda não possui informações sobre o agressor, pelo que logo retornará com mais informações.

Elvis Carvalho