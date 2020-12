Covid-19: Mais um óbito em Cabo Verde e 32 novos casos em São Vicente

11/12/2020 20:45 - Modificado em 11/12/2020 20:45

De acordo com os dados avançados hoje pelo Ministério da Saúde e da Segurança Social, Cabo Verde registou 1 óbito em Santo Antão, no município do Paul, elevando para 110 o número de mortes a nível nacional.

Conforme os dados divulgados esta sexta-feira, no país foram diagnosticados mais 59 novos casos positivos de Covid-19.

A ilha de São Vicente teve o maior registo, com 32 novas infeções, passando a ser o município com maior número de casos ativos (70).

De seguida a ilha do Fogo com o registo de mais 19 novos casos, sendo 7 em São Filipe, 10 nos Mosteiros e 2 em Santa Catarina. A cidade da Praia teve 1 caso, assim como Ribeira Grande de Santo Antão que teve também 1 positivo. O Porto Novo registou 6 novas infeções pelo novo coronavírus.

A nível de recuperados, mais 58 pessoas foram dadas como curadas da doença. Um registo deixa em 255 o número de casos ativos no país.

Sendo assim houve uma pessoa recuperou na Praia, 1 em Ribeira Grande de Santiago, 1 em São Domingos, 7 em São Miguel, 24 em São Filipe, 9 em Mosteiros, 2 em Santa Catarina do Fogo, 1 na Brava, 1 no Porto Novo e 11 em São Vicente.

O país passa a contabilizar 255 casos ativos, 10.894 casos recuperados, 110 óbitos por Covid, 1 óbito por causas externas, e 2 transferidos, perfazendo um total de 11.262 casos positivos acumulados.